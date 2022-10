Afragola, sventata rapina in tabaccheria: malvivente ferito e arrestato da agenti in borghese

Condividi

Arrestato oggi alle 13 ad Afragola un giovane per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ad incastrare il giovane malvivente, agente in borghese (Carabiniere), che ha inseguito e bloccato uno dei due giovani, autore di una rapina ad una rivendita di tabacchi, in via Dario Fiore. Dopo aver tentato di sottrarsi all’arresto, il giovane è stato bloccato e perquisito. Il giovane si trova ora presso la casa circondariale di Poggioreale.

foto Arturo Favella

