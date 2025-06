AFCEA Military Metrology for Aerospace 2025

2 minuto di lettura

Fin dalla prima edizione, IEEE MetroAeroSpace rappresenta un punto di incontro internazionale nel mondo della ricerca nel campo della metrologia aerospaziale, coinvolgendo istituzioni e mondo accademico nazionali e internazionali in un dibattito sullo stato dell’arte relativo a tematiche che richiedono un approccio congiunto da parte di esperti di strumentazione di misura e collaudo industriale, tipicamente ingegneri professionisti, ed esperti di metrologia dell’innovazione, tipicamente accademici. Questa dodicesima edizione continuerà a perseguire lo stato dell’arte e le pratiche avviate negli ultimi anni.

L’attenzione è rivolta, tra l’altro, alle nuove tecnologie per la produzione assistita dalla metrologia nell’industria aerospaziale, alla misurazione di componenti aeronautici, ai sensori e al condizionamento del segnale associato per l’industria aerospaziale, e ai metodi di taratura per test e misure elettroniche in ambito aerospaziale. Il programma è progettato per suscitare l’interesse di un ampio gruppo di ricercatori, operatori e decisori dei settori della metrologia e dell’aerospazio, presentando le soluzioni più innovative in questo campo dal punto di vista scientifico e tecnologico.

L’evento si è tenuto dal 18 al 20 giugno nella sede di via Partenope dell’Università Federico II di Napoli.

L’AFCEA Military Metrology for the Aerospace è un evento parallelo al https://www.metroaerospace.org. L’evento è stato organizzato dall’Università del Sannio attraverso il Prof. Pasquale Daponte, consigliere dell’Afcea Naples Chapter e dall’ AFCEA Naples Chapter, insieme al Gen. Giovanni Savoldelli Presidente dell’AFCEA Naples Chapter. L’evento ha visto il patrocinio e la presenza anche dell’AFCEA Europe rappresentata dal Presidente Amm. Massimo Esposito

Guest Star il Gen Claudio Gabellini che ha gestito il Panel: Space Situational Awareness.

Tra i Partecipanti anche l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli rappresentata dal Comandante Gen. Luigi Casali, il Vice Comandante Col. Roberto Leo e diversi frequentatori dell’istituto di alta formazione dell’AM.

Il programma del Military Metrology for Aerospace ha visto alternarsi:

KEYNOTE SPEAKER – Claudio Gabellini

Space Situational Awareness: protecting our present and enabling our future

Col. Luigi Riggio, Italian Air Force

Italian Space policy way ahead: the Space economy law and the Government guidelines

ROUND TABLE – Space Economy and Human Space Exploration

Panellist:

Vittorio Ancona, Thales Alenia Space

Pietro Ferraro, National Research Council

Barbara Negri, Italian Space Agency

Paola Verde, Italian Air Force

Caterina Bortolini, Cyber&Space Rhein

COSMO al Military Metrology for Aerospace

A fine convegno il Gen. Claudio Gabellini riceve COSMO il Cane dello Spazio da Massimiliano Canestro Segretario dell’AFCEA Naples e Vicepresidente della SMS Engineering

“lo spazio non è il posto in cui andiamo. è dove viviamo già” Gen. Claudio Gabellini

“Per il tema scientifico si è scelto lo spazio. Lo spazio è la nuova frontiera. Senza il controllo dello spazio, le misure nello spazio, capire che succede nello spazio, nessuna attività umana con annessa tecnologia puo essere sviluppata “ Prof. Pasquale Daponte

