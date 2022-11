Aestetica, Benedetta Riccio tiene la prima Masterclass fieristica in Italia

Si è tenuta a Napoli a Aestetica, il Salone Mediterraneo della bellezza e del benessere, la prima Masterclass show fieristica organizzata in Italia ideata e diretta da Benedetta Riccio, definita dai media ‘la make-up artist dei Vip’, premiata come la più social di Italia nel suo settore e fondatrice della Accademia Benedetta Riccio Beauty Lab .

“Mi piace spaziare e sperimentare – commenta Benedetta Riccio – ma per le spose mi piace pensare alla magia che si vive in un giorno unico e speciale come quello del matrimonio”. “Suggerisco sempre, come ho spiegato in occasione della Masterclass ad Aestetica, di approcciare al make-up usando una tecnica ‘pulita’ per dirla semplice, e per questo ho tenuto una lezione specializzata sulla pencil technique dedicata alla sposa – spiega Benedetta Riccio – il ‘trucco’ è valorizzare il volto delle spose per fare esprimere e risaltare tutta la bellezza delle emozioni”.