Aereo vola sul vulcano: “Allacciate le cinture” – Video

(Adnkronos) – L'aereo vola sul vulcano in Islanda. I passeggeri di un volo di linea hanno assistito ad uno spettacolo speciale durante il passaggio sulla penisola di Reykjanes. Un vulcano del sistema del Sundhnukur ha salutato il passaggio dell'aereo con un'eruzione. Nella penisola, l'attività vulcanica è ripresa nel 2021 dopo un 'silenzio' di circa 800 anni. I passeggeri, ovviamente, hanno tirato fuori i cellulari per documentare lo spettacolo. Dall'equipaggio, però, è arrivato immediatamente il messaggio: "Signore e signori, so che il vulcano sia emozionante per voi ma dovete rimanere seduti con le cinture allacciate. La vostra sicurezza è la priorità in questo momento". —internazionale/[email protected] (Web Info)

