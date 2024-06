1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Da Prometeo a Prometeo 360

: la sostenibilità sempre più al centro dell’informazione Adnkronos. Prometeo 360 è la nuova iniziativa editoriale del Gruppo Adnkronos, che si sviluppa intorno a Prometeo, progetto multicanale lanciato nel 2010 per approfondire tutte le tematiche ambientali e di Csr. Forte dell’esperienza già maturata nel settore, Adnkronos ha deciso di ampliare i temi trattati, raccontando la sostenibilità in tutti i suoi aspetti, ambientale, sociale, economico, ritenuti ormai strategici nell’economia mondiale e nella rete di relazioni internazionali. L’impegno di Adnkronos negli anni passati ha generato relazioni utili con tutti gli operatori del settore e con i players più importanti in ambito B2B e suscitato l’interesse degli utenti. L’evoluzione di Prometeo apre, dunque, una nuova dimensione contraddistinta, in particolare, da un linguaggio sempre più divulgativo e aperto verso il grande pubblico, l’ampliamento degli argomenti trattati, l’apertura di nuovi canali e format di comunicazione. Un’offerta a 360° che comprende un nuovo sito, piano editoriale molto più ricco, consistente produzione extra redazionale, eventi a tema, notiziario televisivo, attività sui canali social, e realizzazione di podcast. La nuova offerta editoriale di Prometeo si rivolge alle aziende e agli utenti del web, raggiungendo alcuni target di audience aggiuntivi rispetto a quelli che già da anni seguono il canale, mantenendo al tempo stesso affidabilità e autorevolezza. —[email protected] (Web Info)

