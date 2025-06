Adesso è ufficiale, Gattuso nuovo ct della Nazionale. Gravina: “Simbolo azzurro”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Gennaro Gattuso è il nuovo ct della Nazionale. Lo ha comunicato la Figc in una nota ufficiale, spiegando di "aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana" all'ex centrocampista del Milan. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno alle 11, all’Hotel Parco dei Principi a Roma. Per lui, subito la grande sfida di riportare l'Italia ai Mondiali dopo due qualificazioni fallite. L'arrivo sulla panchina della Nazionale di Gennaro Gattuso è stato commentato così dal presidente federale Gabriele Gravina: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della Figc di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”. —[email protected] (Web Info)

