Addio Arcuri, ora bisogna liberarsi anche dei Dpcm

Tutti felici perché ‘der Kommissar’ Arcuri è stato sostituito dal generale Figliuolo. Con buona pace delle bimbe di Conte. Bravo Draghi!

E i cambiamenti già si vedono sui vaccini.

“Sui vaccini l’Europa sta correggendo il tiro per dipendere meno dalle case farmaceutiche ed entro aprile arriveranno molte dosi. Archiviata l’era delle primule, mettiamoci anche noi al lavoro per farci trovare pronti con un piano serio”.

Carlo Calenda

Le buone notizie non arrivano mai sole

“La sostituzione di Arcuri rappresenta quel cambio di passo e quella discontinuità che abbiamo chiesto entrando nel Governo Draghi.

Gli italiani chiedono risposte”.

Alessandro Cattaneo

Ma bisogna cambiare ancora

“Finalmente ci si è liberati del commissario a tutto Arcuri. Non ci mancheranno la sua inefficienza e la mancanza di trasparenza: almeno ora vorrei conoscere alcuni misteri come il prezzo pagato per i famosi banchi a rotelle, di cui ancora non sappiamo nulla, nonostante interrogazioni presentate fin da luglio scorso. Buon lavoro al generale Figliuolo, che lo sostituisce.

Ora bisognerebbe liberarsi anche dei famigerati DPCM, contro i quali il centrodestra ha presentato risoluzioni su risoluzioni, in ogni occasione possibile. Se erano, come erano, incostituzionali ai tempi di Conte, lo sono anche adesso. Non capisco perché ci si ostini, come pare, a usare questo strumento che esclude completamente il parlamento e il presidente della Repubblica da ogni possibilità di controllo. E pensare che si era cominciato bene con il decreto legge, lo strumento previsto dalla costituzione, emanato il 22 febbraio. Perché ora si torna indietro?”

Lucio Malan

I Dpcm hanno stravolto la Costituzione, ora bisogna assolutamente darsi da fare con le cure e i vaccini.

E infatti Roberto Burioni ci va giù pesante.

“In UK, grazie alle vaccinazioni, gli anziani (vaccinati per primi) praticamente non muoiono più. E’ bene dunque puntualizzare che le morti da qui in avanti potrebbero essere in gran parte state evitate se non ci fossero stati ritardi nelle vaccinazioni”.

I cittadini meritano risposte concrete. Che ognuno faccia la sua parte, è finito il tempo delle dirette da Palazzo Chigi.

