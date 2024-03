Condividi

E’ STATO COMPONENTE DELL’OCF, PRESIDENTE DELL’UNIONE REGIONALE ORDINI FORENSI DELLA CAMPANIA E PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA.

Roma, 5 marzo 2024

L’Organismo Congressuale Forense esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Gennaro Torrese. Presidente dell’Unione Regionale Ordini Forensi della Campania e già componente dell’OCF nel mandato di costituzione dell’Organismo, Torrese è venuto a mancare nei giorni scorsi, all’età di 72 anni.

“Una personalità dallo spirito vivo e battagliero, sempre a difesa delle prerogative dell’Avvocatura”, hanno ricordato i colleghi dell’Organismo Congressuale Forense, “Gennaro Torrese è da tutti ricordato come il Presidente storico dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, praticamente sin dall’istituzione del Tribunale della città, dal 1996 al 2018, e ha fatto parte anche del consiglio della Cassa Forense. La sua ultima apparizione pubblica c’è stata in occasione del Congresso Nazionale Forense, che si è tenuto a Roma lo scorso dicembre. Ci sono tanti ricordi che ci legano a lui, ma quello che resterà nel cuore di tutti è il suo attaccamento all’Avvocatura, per cui si è sempre speso e battuto”.