Addio a Marianne Faithfull, la protagonista della Swinging London aveva 78 anni

(Adnkronos) – La cantautrice britannica Marianne Faithfull, icona della 'Swinging London', è morta all’età di 78 anni. Ne danno notizia i media britannici tra cui The Guardian, citando il portavoce dell'artista: "Marianne è morta pacificamente oggi a Londra, in compagnia della sua amorevole famiglia. Ci mancherà moltissimo". Nata nel 1946 a Londra, Faithfull era discendente dalla nobiltà austriaca per parte di madre. Dopo essere partita per Londra da adolescente, ebbe un importante incontro con il manager dei Rolling Stones Andrew Loog Oldham, che chiese a Mick Jagger e Keith Richards di scrivere il suo singolo di debutto nel 1964, 'As Tears Go By'. Il pezzo entrò nella top 10 del Regno Unito, e la lanciò nell'Olimpo dei grandi. —[email protected] (Web Info)

