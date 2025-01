Addetto sicurezza accoltellato a Bergamo, fermato presunto killer

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – A quanto si apprende sarebbe stato individuato il presunto omicida di Mamadi Tunkara, l'addetto alla sicurezza di un supermercato Carrefour accoltellato a morte venerdì in pieno centro a Bergamo. Dalle prime informazioni il presunto assassino sarebbe un cittadino centroafricano, senza fissa dimora, bloccato al confine della Svizzera mentre cercava di espatriare. Sono ancora in corso le indagini coordinate dalla Procura di Bergamo. Il 36enne gambiano ucciso ieri a Bergamo era soprannominato 'Lookman', per la somiglianza con l’attaccante nigeriano dell’Atalanta Ademola Lookman. L'omicidio, a quanto si apprende, sarebbe giunto al termine di una lite: il killer avrebbe colpito Tunkara con almeno quattro coltellate. —[email protected] (Web Info)

