Ad Ischia e Procida con la Cumana

Dal prossimo 8 agosto prendi la Cumana fino a Torregaveta e prosegui con la motonave per Procida e Ischia. Tutto con lo stesso biglietto acquistabile esclusivamente online. Grazie all’accordo sottoscritto tra EAV e Capitan Morgan (compagnia marittima appartenente al gruppo Alilauro), sarà possibile partire da una qualsiasi stazione della linea Cumana e raggiungere il pontile di Torregaveta, dove, con la motonave della Capitan Morgan, si raggiungerà Procida in 10 minuti e Ischia in mezz’ora.

A partire dal lunedì 8 agosto sarà possibile acquistare sull’app di UnicoCampaniail biglietto del serviziosperimentalecombinato Cumana – Ischia/Procida, realizzato con il supporto del Consorzio Unico Campania ed in sinergia con il Comune di Bacoli, attivo dal lunedì al venerdì fino al 31 agosto. La partenza da Torregaveta verso Procida e Ischia (Casamicciola) è programmato alle ore 11.40 mentre il viaggio di ritorno è fissato alle ore 17.00 da Ischia (Casamicciola) ed alle ore 17.30 da Procida con arrivo a Torregaveta alle ore 17.40.



Tutte le informazioni sono su eavsrl.it alla pagina [https://www.eavsrl.it/web/trenomotonave] , su capitanmorgan.it e su unicocampania.it.