Ad Assago nuova campagna di comunicazione contro bullismo e istigazione all’odio

(Adnkronos) – Una nuova campagna di comunicazione contro bullismo e istigazione all'odio dove verranno affrontate anche altre tematiche relative come la povertà, l'inclusione, disabilità, autismo e violenza sulle donne verrà organizzata nei prossimi mesi dal gruppo Assago nel Cuore. La campagna vedrà l'organizzazione anche una serie di iniziative e convegni in merito ai temi trattati. "La violenza, il cyberbullismo e l'incitazione all'odio non devono essere avvolti dal silenzio, ma combattuti da un sano impegno che disciplini l'uso della parola in modo che essa non divenga strumento di violenza e generi, pertanto, forme molto gravi di bullismo e comunicazioni nocive all'educazione dei giovani, facendo degenerare l'intera società verso l'involuzione morale" hanno dichiarato la consigliera e capogruppo di Assago nel Cuore in consiglio comunale Roberta Vieri e Biagio Maimone, scrittore e comunicatore, il quale è stato invitato alle iniziative in veste esperto di comunicazione socio-umanitaria. Maimone darà vita nei prossimi giorni, insieme a giornalisti e comunicatori, al gruppo "Progetto Vita e Umanità – la comunicazione al servizio degli ultimi e degli indifesi". La comunicazione, secondo Maimone, può "portare alla luce situazioni di enorme gravità, su cui occorre intervenire. Su di esse, destinate a restare nel buio, si accende, in tal modo, una luce". "La povertà morale deve essere conosciuta per porvi rimedio. Passare dal silenzio alla voce eclatante di un fatto è la missione del giornalismo. Il mio intento è far conoscere la sofferenza sociale al fine di porvi rimedio. E' il fine sociale e, nel contempo, etico, del giornalismo, a cui desidero dar vita per pormi al servizio della società in cui vivo" ha poi sottolineato lo scrittore. Ad Assago sono stati segnalati casi di discriminazione sociale, razzismo e bullismo, forme di violenza che "devono essere improrogabilmente contrastate con tutti i mezzi necessari, considerata la loro nocività". "Assago nel cuore si prefigge di combattere ogni forma di violenza e lo farà coinvolgendo i cittadini mediante dibattiti continui ed azioni concrete mirate ed efficaci. Assago nel Cuore, senza alcun dubbio, rappresenta il futuro in quanto guarda al futuro e, pertanto, al benessere di tutti, ai quali assicura un grandioso progetto di amore" ha rimarcato la consigliera Roberta Vieri. —[email protected] (Web Info)

