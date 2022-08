Ad “Ami Cetara” FLO In Concerto nel “Brave Ragazze Tour” | Giovedì 11 Agosto, ore 21, Piazzale Grotta

Condividi

Costa d’Amalfi, 8 agosto 2022 – Un finale di stagione imperdibile per AMI Cetara, con il concerto di Flo, la pluripremiata cantautrice, interprete e compositrice partenopea che approda al borgo marinaro, giovedì 11 agosto, alle 21, sul palco di Piazzale Grotta. Melodie emozionanti si mescolano alle espressioni di un punto di vista femminile, quanto mai indomabile e coraggioso, tradotte nell’ultimo album Brave ragazze che dà il titolo al suo tour in giro per l’Italia. “Cetara è una delle tappe più attese, non solo perché la mia musica è molto legata alle geografie marine, ma perché con AMI Cetara ho sentito subito di far parte di un progetto di lunga visione, che mette la musica al centro di un sistema più ampio, dove c’è il territorio, con la cucina e il turismo, ma in modo rispettoso, delicato, attento verso un’offerta culturale “alta” e non “usa e getta”. Nella mia musica l’apertura e la vitalità sono fondanti, ed è davvero entusiasmante sapere di trovare tutto questo anche nel luogo che ti accoglie” – spiega l’artista. Ascolteremo le storie di Leda Valladares, la cantante argentina che registrò canti e preghiere dei “descamisados” perché non andassero perduti e finì i suoi giorni malata di Alzheimer a Gabriella Ferri, la giovane di Testaccio, ironica e sofferente e, ancora, Violeta Parra, con la sua passione e il suo sacrificio, Gilda Mignonette, la regina degli emigranti, morta in mare durante la traversata da New York a Napoli, dopo aver espresso il desiderio di finire i propri giorni nella città natale. Vicende reali e donne di fantasia, raccontate nei brani originali, si intrecciano nella capacità linguistica e musicale di Flo, in uno spettacolo appassionato e coinvolgente. Ma non solo. Dove l’arte incontra il territorio, ad AMI Cetara continuano i percorsi di assaggi speciali delle tipicità, dai prodotti ittici alla gastronomia locale, offerti dai partner del gusto. La rassegna Ami Cetara è organizzata dall’associazione culturale ambientArti, da un’idea del presidente, Alessia Benincasa, in collaborazione con il Comune di Cetara, guidato dal sindaco, Fortunato Della Monica, grazie al supporto dei consiglieri con delega alla Cultura e Pari Opportunità, Cinzia Forcellino e al Turismo e Spettacolo, Daniele Luigi D’Elia, che hanno sostenuto i due appuntamenti nella nuova stagione estiva de Le Notti Azzurre 2022.



Per Info & Prenotazioni:



Posti limitati, è consigliata la prenotazione. Evento con degustazione e percorso tra le specialità enogastronomiche dei partner del gusto, a partire dalle ore 20.30.

Ingresso libero, ticket degustazione + calice € 15,00

Le info per parcheggi e pernottamenti sono sempre disponibili sul sito web www.cetaraturistica.it [email protected] ; +39 3894770914 (solo Whatsapp).