“ACUSTICO” è online il nuovo singolo di VERONICA. Il brano della cantante di Caserta che parla di autismo

E’ online su tutti gli stores digitali ACUSTICO, il nuovo singolo della cantautrice campana VERONICA. Il brano parla di autismo, una tematica sociale molto delicata che l’autrice conosce da vicino. Infatti, questo disturbo ha coinvolto in modo diretto un membro della famiglia di Veronica e per tale motivo, lo scopo della cantautrice è stato quello di restituire all’ascoltatore il concreto punto di vista di chi convive con questa realtà. Distribuito da ARTIST FIRST e prodotto da CANTIERI SONORI, “Acustico” è scritto in collaborazione con MARCO CANIGIULA e il producer SKYWALKER. Il basso è stato suonato da MATTEO CARLINI, bassista per i tour di Alex Britti, Serena Autieri e Andrea Faustini. La viola è stata suonata da SIMONA RUISI, violista aggiunta nelle principali orchestre italiane e fondatrice del LuMiS Trio e Duo Amaranta. clicca qui

Dopo il successo riscontrato con WONDER WOMAN, brano dedicato alla parità di genere, il nuovo progetto musicale vede la cantautrice confrontarsi con un altro tema molto delicato.

Come spiega la stessa artista: «La musica e le parole di ACUSTICO sono state scelte con grande attenzione, prendendo in prestito gli occhi di chi guarda il mondo tramite questo spettro. Il brano, quindi, si pone l’arduo compito di far immedesimare gli ascoltatori con una diversa tipologia di percezione di ciò che li circonda. Il privilegio del punto di vista appartiene a ciascuno di noi, infatti ciò che ci caratterizza, in quanto esseri umani, è di poter accedere liberamente a quello di chi ce lo mette a disposizione, come nel caso di mio cugino Desio».

Il singolo presenta sfumature elettroniche e, attraverso l’inserimento di suoni atti a restituire il punto di vista di una persona affetta da autismo, si tramuta in vera e propria esperienza sensoriale.

BIOGRAFIA

VERONICA DI NOCERA è una cantautrice nata a Napoli 25 anni fa e vive ad Aversa, in provincia di Caserta. Dopo aver cantato in diverse band emergenti della sua città e partecipato a piccoli concorsi musicali di paese, nel 2016, ha raggiunto la semifinale nazionale della 59° edizione del FESTIVAL DI CASTROCARO e la finale nazionale del FESTIVAL DI GHEDI, mentre nel 2017 ha conquistato la finale nazionale della prima edizione del PREMIO MARIO DE ROSA con la straordinaria partecipazione in giuria di MOGOL.

Ha, inoltre, scritto numerosi brani per la compilation HIT MANIA quali I BELIEVE IN YOUR EYES, CLOUD NINE, PLEASE DON’T STOP THE VIBES e JUST SUPERSTAR. Nel 2018 ha frequentato il Master of Music presso la Luiss Business School, confrontandosi con interpreti, autori e cantautori quali GIORGIA, TOMMASO PARADISO, CHEOPE e MAURIZIO FILARDO.

Nel 2019, è stata inserita nel team di iCompany per l’organizzazione del CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO. A luglio del 2019 ha organizzato la 6° edizione del PALINURO MED, evento culturale patrocinato dal comune di Centola – Palinuro, esibendosi con numerosi artisti emergenti. Il Master of Music è stato il punto di partenza di un progetto che si snoda tra ritmi elettronici e pop, combinati tra loro, fungendo da partitura musicale ed emotiva alle tematiche trattate. Infatti, ogni strumento scandisce la parola, pensata per racchiudere un’esperienza personale e collettiva.

Il 30 gennaio 2020 esce il brano KALEIDOSCOPIO, prodotto da Cantieri Sonori e incentrato sul tema del bullismo. Il videoclip del brano è stato presentato in occasione della giornata nazionale contro il bullismo nell’ambito del tour Inverti organizzato dalla Regione Campania, rientrando, inoltre, tra i primi 6 su oltre 700 progetti nella finale della V edizione del Sicily Farm Film Festival di Agrigento. Il 17 marzo, il singolo si è classificato 31° su 1750 progetti nella semifinale del Primo Maggio Next.

A fare da ponte tra il primo e il secondo singolo è stata proprio la voce: WONDER WOMAN, pubblicato il 10 giugno, è dedicato alla disparità di genere e alla violenza sulle donne, il cui videoclip raccoglie circa cinquanta testimonianze di donne e uomini inerenti alle tematiche affrontate. Il 24 agosto si è esibita al Meeting del mare nella sezione artisti emergenti, aprendo il concerto di FULMINACCI. Veronica è una delle undici finaliste della XVI edizione del prestigioso PREMIO BIANCA D’APONTE e si esibirà in finale anche all’EVOLI FESTIVAL 2021.

