Action day ad Afragola contro l’abbandono di rifiuti e discariche abusive

Si è svolta ieri nel territorio di Afragola, in provincia di Napoli, un’operazione di controllo straordinario interforze contro discariche abusive e smaltimento illecito e roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali.

I controlli hanno interessato le aree vicine agli insediamenti abitativi irregolari in località “Rione Salicelle”. In azione 10 equipaggi per un totale di 23 unità interforze che tra le altre attività hanno presidiato, con posti di blocco mobili, le vie di accesso alle località o ai siti in cui abitualmente vengono abbandonati in modo illecito i rifiuti. Sono state identificante 99 persone, controllate 63 auto/autocarri/furgonati ed elevate 5 sanzioni.

Anche questo Action day è stato coordinato dalla prefettura di Napoli con la questura e con le altre Forze di polizia della provincia in base alla programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “Terra dei Fuochi”.