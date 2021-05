Acqua Ferrarelle, Zannini e Buonavitacola in tour negli stabilimenti di Presenzano e Riardo. Presenti anche il presidente dell’Ente d’Ambito Mirra ed i sindaci Maccarelli e Fusco.

Condividi

Nella mattinata di sabato 22 maggio, il vice presidente della giunta regionale della Campania, con delega all’Ambiente, e braccio destro del Governatore De Luca, Fulvio Bonavitacola, ed il presidente della VII Commissione regionale Ambiente e Protezione Civile, Giovanni Zannini, hanno fatto visita agli stabilimenti della Ferrarelle nei comuni di Presenzano, dove c’è l’innovativo centro di riciclo plastiche per la produzione di preforme in Pet, e di Riardo che è la principale sede di imbottigliamento del marchio delle acque minerali. Con loro era presente anche il presidente dell’Ente d’Ambito (EdA) per i rifiuti e sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra.

Ad accompagnarli i sindaci delle due comunità sul cui territorio insistono i due impianti produttivi della azienda delle acque, Andrea Meccarelli di Presenzano e Armando Fusco di Riardo, che, nell’occasione, hanno avuto modo di prospettare ai vertici dell’Amministrazione regionale una serie di progetti che – se finanziati – porteranno sviluppo e crescita al territorio non solo dei due comuni, ma dell’intero Alto Casertano. Ad accompagnarli i sindaci delle due comunità sul cui territorio insistono i due impianti produttivi della azienda delle acque, Andrea Meccarelli di Presenzano e Armando Fusco di Riardo, che, nell’occasione, hanno avuto modo di prospettare ai vertici dell’Amministrazione regionale una serie di progetti che – se finanziati – porteranno sviluppo e crescita al territorio non solo dei due comuni, ma dell’intero Alto Casertano.

Bonacitavola e Zannini sono stati accolti dal patron Carlo Pontecorvo e dal nuovo management dell’azienda che ha mostrato loro l’intero ciclo della produzione e l’ecologico ed avanzato impianto di creazione di preforme per contenitori in polietilene tereftalato ( Pet ) per le acque minerali, attraverso un ciclo produttivo suddiviso in una prima area di selezione e lavaggio bottiglie (post-consumo) , ed in una seconda area di produzione preforme che, poi, si trasformano nelle classiche bottiglie di plastica che utilizziamo tutti i giorni per il consumo di acqua minerale.

loading...