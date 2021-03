Achilles’ Dream feat. H.E.R.

Con il suo featuring in Achilles’ Dream, l’elettronica si sposa con i suoni analogici del violino, creando un’atmosfera ancora più suggestiva e questa volta tangibile, ossia meno rarefatta dell’originale. Il violino di H.E.R. in questa nuova versione de “Il Sogno di Achille”, è quasi una voce narrante, come un filo di Arianna che accompagna il pubblico nell’esplorazione di emozioni profonde che scaturiscono dall’ascolto del brano.

