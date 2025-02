Achille Lauro: “Fedez e Chiara Ferragni? Lascio gossip a chi non ha altro”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

"In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere". Così Achille Lauro replica a chi gli chiede un commento sulla vicenda che coinvolge Chiara Ferragni e Fedez e sui gossip che lo riguardano. In particolare, le 'rivelazioni' di Fabrizio Corona chiamano in causa Achille Lauro per un presunto flirt con l'imprenditrice. "Io, grazie a Dio, vivo ancora nel mondo dei sogni e dei grandi sognatori e vivo alienato a fare tanti progetti", dice durante un incontro con la stampa a Milano in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano 'Incoscienti giovani'. "Sto tanto all'estero, non seguo e non mi piace (il gossip, ndr). Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso", aggiunge. Il cantante è reduce dall'esperienza come giudice di X Factor. "Tanti hanno conosciuto un lato di me nascosto. Penso che lo rifarei e credo che anche Freemantle e Sky siano d’accordo. Abbiamo seminato bene e credo sia giusto dare ancora acqua a questa piantina", dice. "C'è stata una grande affinità tra me e gli altri giudici – osserva – e l'affinità tra le persone al tavolo è importantissima. Siamo stanchi della tv in cui ti aspetti la litigata o dove viene indotta. Dopo la pandemia abbiamo bisogno di leggerezza e qualità e in Italia è pieno di talenti". Il successo dell'edizione 2024 "è stato trasformato in attenzione reale da parte del pubblico – spiega Achille Lauro -. Penso ai sold out di Les Votives e i Patagarri, Lorenzo è un grande cantautore. Il senso del programma è scoprire la new sensation, credo che sia stato fatto un grande percorso e lo rifarei". —[email protected] (Web Info)

