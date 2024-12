Acetificio Andrea Milano tra le aziende europee a maggiore crescita

1 minuto di lettura

Il Financial Times, in collaborazione con Statista, ha presentato la sua prima edizione della classifica europea delle aziende con maggiore crescita a lungo termine, individuando 300 realtà che, nonostante le sfide economiche degli ultimi dieci anni, sono riuscite a mantenere una crescita costante e significativa. L’elenco, che copre il periodo 2013-2023, evidenzia aziende che hanno saputo navigare in un contesto di crisi finanziaria globale e le conseguenze geopolitiche dell’invasione dell’Ucraina.

Tra le 300 aziende inserite nella prestigiosa classifica, l’Acetificio Andrea Milano si è posizionato al numero 269, confermandosi come una delle realtà più dinamiche nel panorama europeo. Con una tradizione che risale al 1889, l’azienda ha saputo coniugare sapientemente l’artigianalità del passato con l’innovazione contemporanea, riuscendo ad espandere il proprio mercato e a rafforzare il suo brand a livello internazionale.

Fabio Milano, Export and Marketing Manager di Acetificio Andrea Milano, ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo: “Essere inseriti in un ranking così prestigioso, accanto a nomi di caratura mondiale, è motivo di grande orgoglio per noi. Questo riconoscimento non solo premia il lavoro svolto dalla nostra squadra, ma sottolinea l’importanza di unire tradizione e innovazione per affrontare le sfide del mercato globale. La nostra crescita costante è il risultato di un impegno condiviso e di una visione lungimirante, mirata a consolidare il nostro ruolo come leader del settore”.

Le aziende incluse nella classifica sono state valutate sulla base del loro tasso di crescita annuale composto (CAGR), dimostrando una capacità straordinaria di adattamento e innovazione. Per dare una misura del successo raggiunto dalle imprese, il fatturato mediano delle aziende al debutto della classifica, nel 2013, si attestava a circa 2 milioni di euro, mentre nel 2023, questa cifra è salita a 29 milioni di euro, dimostrando la straordinaria capacità di crescita nonostante le incertezze economiche del continente.

Il posizionamento tra le prime 300 aziende a livello europeo conferma, dunque, non solo la solidità economica dell’azienda, ma anche la capacità di Acetificio Andrea Milano di crescere in un contesto altamente competitivo, mantenendo alti standard qualitativi e una forte presenza nei mercati internazionali.

