Acerra, Torna l’Assalto al Castello dei Conti sabato 24 e domenica 25

Condividi

Laudando: “motivo di vanto per la nostra città ed uno stimolo ulteriore per noi amministratori pubblici a far sempre meglio”

È previsto per sabato 24 e domenica 25 giugno 2023, il tradizionale spettacolo della rievocazione storica del 1421 dell’Assalto al Castello dei Conti di Acerra.

Lo spettacolo che è incluso nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani” della città Metropolitana di Napoli tratta della ricostruzione della contesa che vide l’esercito del Re di Aragona e Sicilia, Alfonso V, assediare il Castello di Acerra per circa tre mesi, senza riuscire a vincere la resistenza acerrana.

La manifestazione si sviluppa attraverso uno scontro epico per terminare con uno spettacolo piromusicale mozzafiato che simula l’incendio dell’antico maniero di Acerra. Sono circa 500 i figuranti che daranno vita all’assedio alle mura della città con l’assalto e la difesa dell’antico maniero.

“La tradizione culturale dell’Assalto al Castello rappresenta motivo di vanto per la nostra città ed uno stimolo ulteriore per noi amministratori pubblici a far sempre meglio affinché Acerra risulti sempre più centrale nei processi culturali regionali”

Così in una nota l’avvocato Antonio Laudando, Presidente della IV Commissione Consiliare Attività Produttive, Agricoltura e PNNR del comune di Acerra.