Acerra, rione Madonnelle- Ludoteca e parco didattico per l’infanzia

Laudando: “Continueremo a portare a termine i progetti dedicati alle future generazioni, la nostra è una amministrazione di fatti”

“Continueremo a portare a termine i progetti dedicati alle future generazioni, creando strutture a misura di bambini così come lo saranno la ludoteca e il parco didattico per l’infanzia da realizzare nel rione Madonnelle“. Così in una nota, l’avv Antonio Laudando, Presidente della IV Commissione Consiliare Attività Produttive Agricoltura e PNNR del comune di Acerra.



“La nostra è una amministrazione di fatti – ha concluso- che sta sfruttando al meglio le risorse europee creando una vera e propria rigenerazione urbana e soprattutto che programma il domani tenendo conto delle esigenze di tutti”.