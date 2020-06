Acerra, Regi lagni: Sma e Cas ripuliscono i canali colmi di vegetazione

Le due società in house della Regione Campania, Sma e Cas, lavorano per ripulire il tratto del canale che attraversa il Comune di Acerra. È il primo lotto di lavori che riguarderanno, successivamente, anche gli altri comuni nei quali​sono presenti i Regi lagni.

Un’opera fondamentale per contrastare l’inquinamento ambientale e permettere al flusso dell’acqua di scorrere regolarmente.

La progettazione è eseguita dai tecnici di Sma Campania mentre gli operai di Campania ambiente e servizi (Cas), distaccati presso la Sma, per un periodo di circa un mese e mezzo, eseguono l’eliminazione di tutta la vegetazione spontanea: dalle sponde e all’interno del corso d’acqua.

L’area del cantiere copre una superficie di quattordici ettari pari ad una lunghezza di due chilometri.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!