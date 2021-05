Acerra: maltratta moglie e figlia, arrestato.

Condividi

Martedì scorso una donna si è presentata al Commissariato di Acerra per denunciare di essere vittima, insieme alla madre, di comportamenti violenti da parte del padre il quale, già in altre occasioni, aveva minacciato e aggredito fisicamente entrambe per futili motivi.

L’uomo, un 52enne acerrano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia

