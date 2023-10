Acerra, Laudando: “il Distretto Urbano per il Commercio è realtà”

Condividi

Il Presidente della IV Commissione: “la ratifica della Regione Campania consegna alla città un importante strumento di sviluppo”.



“Il Distretto Urbano del Commercio della Città di Acerra è realtà, ratificato dalla Regione Campania con Decreto nr. 1089.

Da Presidente della IV Commissione Consiliare “Attività Produttive, Agricoltura e PNNR” sono orgoglioso del risultato raggiunto, frutto di mesi di lavoro intenso che hanno portato, lo scorso luglio, alla approvazione in consiglio comunale.

Si consegna alla città di Acerra un importante strumento di sviluppo, attraverso il quale sarà possibile accedere a fondi regionali e nazionali finalizzati ad aiutare ed incentivare il commercio cittadino.

Una grande opportunità per i commercianti del nostro territorio”.

A dichiararlo in una nota è Antonio Laudando, Presidente della IV Commissione Consiliare “Attività Produttive, Agricoltura e PNNR” del Comune di Acerra.