Acerra- L’Albo d’Oro dell’Istituto Munari accoglie altri 14 studenti meritevoli

Il sindaco Tito d’Errico: fiero di voi, non perdete mai entusiasmo e sognate sempre in grande.

ACERRA – “Fiero di avere ragazzi come voi nella nostra comunità”. È quanto ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico nel corso della premiazione degli studenti meritevoli dell’Istituto Munari. Si tratta di 14 ragazzi che si sono diplomati con 100 e 100 e lode acquisendo il diritto ad entrare nell’Albo d’Oro della scuola, istituito l’anno scorso dalla dirigente scolastica Lea Vitolo. “Questi giovani sono la dimostrazione di impegno e talento, un esempio per le nuove generazioni – ha spiegato la preside – ed un ringraziamento va ai genitori, ai docenti ed al personale ATA per come hanno contribuito nella loro crescita culturale”. “Non perdete mai il vostro entusiasmo e continuate a credere sempre nelle vostre potenzialità senza arrendervi mai” ha aggiunto il sindaco d’Errico. “Oggi celebriamo il risultato di sforzi personali, dei sacrifici e di tutto il lavoro che c’è dietro – le parole de consigliere regionale Vittoria Lettieri – come il lavoro dei genitori che hanno sostenuto questo percorso, rendendo un ambiente sereno per studiare. Auguro a questi ragazzi di andare in giro per il mondo ma ricordatevi sempre di questa terra, di questa scuola che vi ha dato il meglio. Si può andare lontano ma le radici devono rimanere qua”.

“Sono entrati da studenti ed oggi sono uomini e donne che stanno spiccando il volo per un futuro sempre più radioso – ha sostenuto l’assessore all’Istruzione Milena Petrella – il mio invito è a volare sempre in alto. E sognare, sempre”.

