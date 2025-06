“Acerra in scena”, al Castello dei Conti otto serate di spettacoli

2 minuto di lettura

Nel mese di giugno, otto serate di teatro, musica e danza nella suggestiva cornice del Castello dei Conti

Patrocinato dal Comune di Acerra, con il finanziamento della Regione Campania, ⁠legge regionale n. 26/2024 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025- 2027 della Regione Campania”, la Cooperativa Sociale Pulcinella ETS presenta la rassegna culturale “Acerra in scena – al Castello dei Conti”, un ciclo di appuntamenti artistici che si svolgeranno nei primi tre weekend di giugno, con l’obiettivo di promuovere la cultura, il talento locale e la fruizione del patrimonio storico della città. Ingresso gratuito e libero fino a capienza posti.

L’iniziativa arriva subito dopo il grande successo de “L’Assalto al Castello”, evento che ha registrato un’ampia partecipazione e vivo entusiasmo da parte della cittadinanza. Con questa nuova proposta, l’Amministrazione Comunale intende proseguire sulla strada della valorizzazione del Castello dei Conti, trasformandolo in un polo vivo e dinamico della cultura acerrana.

La rassegna, finanziata dalla Regione, prevede per giugno 2025 otto serate a ingresso gratuito, con spettacoli di teatro, danza, concerti e performance artistiche di varia natura. Le compagnie e gli artisti coinvolti rappresentano una selezione eterogenea di realtà attive sul territorio, capaci di offrire al pubblico contenuti di qualità e grande impatto emotivo.

Si comincia domani, sabato 7 giugno:

📅 PROGRAMMA “CASTELLO IN SCENA” – GIUGNO 2025

Sabato 7 giugno – ore 20:30

Una luce che non si spegne – a cura di Daniela De Luca

Domenica 8 giugno – ore 20:30

La passione secondo Noi – a cura della Compagnia Rostocco

Venerdì 13 giugno – ore 20:30

Povera Italia Mia – a cura dell’Associazione Albatros

Sabato 14 giugno – ore 20:30

La Fortuna con la EFFE maiuscola – a cura della Compagnia Eduardo Acerra

Domenica 15 giugno – ore 20:30

Miseria e Nobiltà – a cura dell’Associazione Mario Monti T.D.C

Venerdì 20 giugno – ore 20:30

Classicheggiando – a cura dell’Associazione Diarmonia

Sabato 21 giugno – ore 20:30

Super concertone per la Festa della Musica – a cura del Centro di formazione L’Atlante

Domenica 22 giugno – ore 20:30

All’Ombra del Castello – a cura di Prima Ballet

Tutti gli eventi si svolgeranno presso il cortile interno del Castello dei Conti, uno dei luoghi simbolo della storia e dell’identità culturale di Acerra, recentemente rivalutato come spazio destinato alla promozione artistica e alla partecipazione civica.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questa nuova stagione di eventi, espressione di una progettualità condivisa e orientata alla crescita culturale del territorio.

La rassegna proseguirà anche nel mese di settembre con ulteriori appuntamenti che saranno comunicati prossimamente.

