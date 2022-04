Acerra, Carmela Auriemma (M5S): “Basta utilizzare l’ambiente come slogan! “

Ad oggi mancano una serie di strumenti a tutela del territorio. L’ufficio ambiente è stato fortemente indebolito nei mezzi e nel personale, l’assessore al ramo si è rivelato inconsistente e le azioni del dirigente deboli. Tutto ciò si è tradotto in una sottrazione di terreno agricolo, nell’incapacità di contrapporsi a impianti inquinanti è in una continua lottizzazione del territorio che ne sta decretato la morte. In tutto ciò la maggioranza Lettieri si è rivelata un mero cartello elettorale familistico ad uso e consumo del sindaco, come ha difeso la città la consigliera regionale? Quale “vittoria” ha avuto il territorio e le famiglie acerrane?