Acerra: Area agricola trasformata in sito per smaltimento illecito dei rifiuti

Acerra, 15 apr. – Prosegue, anche nel periodo emergenziale, l’attività di prevenzione e repressione dei reati contro l’ambiente del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale. I Carabinieri del NOE di Caserta hanno sorpreso il titolare di un’azienda agricola, in agro del comune di Acerra (NA), intento a sversare da un autocarro rifiuti speciali sul proprio fondo.

Nello specifico, i militari, durante il controllo del territorio, hanno fatto accesso in un’area ingombra di rifiuti costituiti da residui della produzione agricola e materiale plastico di imballaggio. Nell’area sono stati rinvenuti ammassati circa 100 mc di rifiuti, pronti per essere dati alle fiamme.

Il titolare dell’azienda è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, per gestione illecita di rifiuti. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 20mila Euro.

