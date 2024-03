1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Ora sciacquatevi la bocca!". Così la moglie di Francesco Acerbi, Claudia Scarpari, sui suoi profili social dopo l'assoluzione del difensore dell'Inter da parte del giudice sportivo in merito all'accusa di offese razziste nei confronti del difensore del Napoli Juan Jesus. Secondo il giudice, non ci sono prove sulla natura razzista dell'offesa che il difensore nerazzurro ha rivolto all'avversario nel match giocato 10 giorni da a Milano. "Cin cin. A chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei figli. Ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno", aggiunge la moglie di Acerbi. Sempre su Instagram arriva la 'risposta', silenziosa ma eloquente, di Juan Jesus dopo la decisione del giudice sportivo. Il difensore brasiliano del Napoli pubblica come foto profilo l'immagine del pugno chiuso del black power. Il verdeoro ha denunciato in campo l'insulto razzista e nel dopopartita, ai microfoni di Dazn, ha ridimensionato il caso: "Acerbi si è scusato", ha detto. Nel giorno successivo alla partita, Acerbi ha negato categoricamente di aver pronunciato un insulto razzista: "Juan Jesus non ha capito bene", ha detto il nerazzurro. A quel punto, con un post sul proprio profilo, Juan Jesus ha ribadito le accuse. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it