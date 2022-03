Condividi

“Era nell’aria e si è concluso oggi l’accordo tra l’OMV – Organizzazione Mondiale per la Vita e l’Associazione Nazionale Italiani nel Mondo guidate rispettivamente dal magistrato Angelo Giorgianni e dal giornalista Antonio Peragine.

La partnership tra le due importanti realtà nasce per accrescere l’impatto sulle politiche di cooperazione nazionale ed internazionale per lo sviluppo e per gli aiuti umanitari, per la tutela dei diritti naturali ratificati nel diritto internazionale e per la corretta informazione in ambito sanitario, legale, economico e finanziario, a tutela dei cittadini italiani e del mondo.

“Siamo soddisfatti – afferma Giorgianni – di aver suggellato una partnership che aumenterà e migliorerà la presenza fisica territoriale di OMV ma anche quella in rete, grazie al supporto di giornalisti di alto profilo. Sarà inoltre possibile integrare le esperienze delle due realtà per la creazione di nuovi progetti didattici per una cultura sempre più estesa e volta alla corretta integrazione del diritto naturale nel diritto positivo”.

Soddisfatto anche Peragine che ha espresso il suo entusiasmo per la partnership: “Coopereremo per il bene di tutti gli italiani nel mondo, affinché i diritti degli stessi possano essere tutelati in ogni sede. Informeremo, inoltre, attraverso i nostri organi di stampa ufficiali, sulle iniziative che di volta in volta metteremo in campo”.