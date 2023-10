Accessi vascolari nei pazienti adulti e pediatrici, corso di formazione a Villa Fiorita

Condividi

I Responsabili Scientifici Silvestro Sangiovanni e Gianfranco Ferriero cureranno domani, sabato 21 ottobre, e sabato 2 dicembre, presso la clinica capuana, gli appuntamenti con gli operatori interessati .

Gli accessi vascolari nei pazienti adulti e pediatrici saranno al centro di un corso di formazione promosso dalla Casa di Cura “Villa Fiorita” di Capua e riservato a chirurghi di tutte le specializzazioni, infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche, biologi e tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

A curare il percorso formativo in due fasi che si svolgerà all’interno della clinica capuana a partire da domani, sabato 21 ottobre, mentre il secondo ed ultimo appuntamento è in programma sabato 2 dicembre, saranno i responsabili scientifici Silvestro Sangiovanni e Gianfranco Ferriero.

Gli accessi vascolari rappresentano un valido ausilio nel percorso di cura degli assistiti, si stima infatti che oltre il 50% degli utenti del SSN necessitano, durante il periodo di diagnosi e cura, di almeno un accesso vascolare, al fine di affrontare sia per brevi che per lunghi periodi terapie infusionali di ogni tipo, in ambito sia ospedaliero che territoriale. Tale trend è inevitabilmente in forte aumento. È necessaria, quindi, una adeguata conoscenza di tutte le tipologie di accessi venosi, sia in fase di scelta che di gestione, pena un aumento del disagio e dello stress per i pazienti e per gli operatori addetti all’assistenza.

“Villa Fiorita organizza un corso di formazione sulla tematica con lo scopo di far conoscere e migliorare la pratica clinica quotidiana relativa alla gestione degli accessi venosi a breve, medio e lungo termine (agocannule, minimidline, midline, PICC, CICC, FICC, PICC-PORT e PORT)”, spiegano la presidente del CdA, Raffaella Sibillo, e la direttrice sanitaria della clinica, Daniela Percesepe.

Al termine del corso, verranno riconosciuti n°16 crediti formativi per le professioni mediche.