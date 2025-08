Accelerando l’Evoluzione dell’Intelligenza Incorporata nell’Automotive: Geely Auto Group Collabora con StepFun per una Vetrina Condivisa alla Conferenza Mondiale sull’Intelligenza Artificiale 2025

8 minuto di lettura

Il 26 luglio, Geely Auto Group ha siglato una partnership con il suo partner strategico nell’ecosistema tecnologico, StepFun, per partecipare insieme alla 2025 World Artificial Intelligence Conference (WAIC 2025). Geely ha presentato una serie di nuovi prodotti, tra cui la Zeekr 9X, la LYNK & CO 10 EM-P, la Geely Galaxy A7 e la Geely Galaxy M9. In esposizione anche i risultati del sistema tecnologico “Full-Domain AI” di Geely, come il sistema di assistenza alla guida intelligente Qianli Haohan, la Costellazione Geely Future Mobility e dispositivi indossabili potenziati dall’intelligenza artificiale. Il punto culminante della vetrina è stato la Geely Galaxy M9, che ha mostrato l’agente AI umanoide per veicoli, il primo nel suo genere. Questo agente sfrutta il modello linguistico AI di StepFun di ultima generazione, segnando una significativa rivoluzione nell’interazione uomo-macchina. Inoltre, la Zeekr 009 di Geely, che ha ricoperto il ruolo di veicolo ufficiale per la WAIC di quest’anno, ha ricevuto ampi consensi e lodi entusiastiche da parte dei partecipanti alla conferenza.

Durante l’evento, StepFun ha presentato il suo ultimo modello di base, il Step 3. Inoltre, insieme a Qianli Technology e Geely Auto Group, StepFun ha lanciato la versione preview del sistema operativo Agent OS per la smart cockpit di nuova generazione. Progettata per applicazioni native per agenti AI, questa innovazione promette agli utenti un’esperienza di interazione con la cabina di guida più naturale, simile a quella umana e coinvolgente dal punto di vista emotivo.

Collaborazione con StepFun per Rivoluzionare l’Esperienza di Interazione Intelligente: la Geely Galaxy M9 Presenta il Primo Agente AI Umanoide per Veicoli al Mondo

StepFun è un partner strategico nell’ecosistema tecnologico di Geely Auto Group e uno dei suoi cinque partner nel settore dell’intelligenza artificiale. Insieme, hanno conseguito una serie di innovazioni nei modelli multimodali di grande portata, nella guida intelligente e nelle tecnologie per la cabina di guida.

Nel mese di febbraio, StepFun e Geely Auto Group avevano annunciato congiuntamente l’open source di due modelli multimodali della serie Step, sviluppati in collaborazione, per i sviluppatori globali. Ora, la Geely Galaxy M9, il nuovo SUV di punta “AI Tech Grand Six-Seater” di Geely, ha debuttato a livello globale con l’agente AI umanoide per veicoli. Questo agente è equipaggiato con il “modello linguistico AI end-to-end” di StepFun, che consente interazioni vocali rivoluzionarie, ultra-naturali ed emotive. Alimentato da un calcolo emotivo simile a quello umano, offre prestazioni vocali più naturali e una segmentazione del discorso avanzata. Le sue emozioni conversazionali e lo stile di linguaggio sono più ricchi, e l’agente è in grado di adattare dinamicamente il tono e il comportamento in base allo stato emotivo dell’utente e all’intento semantico. Inoltre, è in grado di fornire assistenza proattiva e compagnia.

Durante la WAIC 2025, Qianli Technology ha collaborato con StepFun e Geely Auto Group per lanciare congiuntamente il sistema operativo della cabina di guida intelligente di nuova generazione, Agent OS (Versione Anteprima), progettato specificamente per le applicazioni native per agenti AI. Alimentato dai modelli multimodali di grande portata e dai modelli vocali end-to-end leader nel settore di StepFun, il sistema offre capacità chiave come la fusione multimodale per un’interazione ultra-naturale, memoria integrata cloud-edge, co-pilota uomo-macchina basato su mappe completamente integrate e uno spazio di vita terzo. Questo promette agli utenti un’esperienza di interazione con la cabina di guida più naturale, simile a quella umana e coinvolgente dal punto di vista emotivo.

Inoltre, poco prima dell’apertura della WAIC 2025, StepFun ha svelato il suo ultimo modello di base, Step 3. Basato su Step 3, StepFun e Geely sono pronti a rafforzare ulteriormente la loro partnership, accelerando insieme l’upgrade completo delle esperienze di intelligenza automobilistica.

Geely, l’unico costruttore automobilistico al mondo con copertura AI su tutta la gamma, guida lo sviluppo delle auto verso l’intelligenza incorporata

L’era dell’intelligenza incorporata sta emergendo rapidamente, grazie ai progressi fulminei della tecnologia AI. Sfruttando una solida base tecnologica e un ecosistema intelligente, Geely è alla guida dello sviluppo delle auto verso l’intelligenza incorporata. Guardando al futuro, l’azienda ambisce addirittura a diventare il più grande produttore mondiale di robotica.

Geely è entrata nel campo dell’AI precocemente e ha raggiunto uno sviluppo rapido. Già nel 2021, l’azienda ha presentato la sua strategia “Intelligent Geely 2025”, con l’obiettivo di costruire una “rete ecosistemica tecnologica intelligente” sfruttando infrastrutture all’avanguardia come l’alta potenza di calcolo, i big data, i grandi modelli e le costellazioni satellitari, stabilendo così una solida base tecnologica. Sfruttando questo, nel gennaio del 2025 Geely ha lanciato ufficialmente il primo sistema tecnologico “Full-domain AI for Intelligent Vehicles” del settore. Questo sistema non solo applica l’AI in modo ampio su tutta la gamma del veicolo, inclusi l’architettura, il powertrain, il telaio e la cabina di guida, ma la integra profondamente anche nell’intera catena del valore, coprendo R&D dei prodotti, produzione e assistenza post-vendita. Questo traguardo posiziona Geely come l’unico costruttore automobilistico globale ad aver completato questa disposizione completa dell’AI su tutta la gamma.

Con il cambiamento della competizione nel settore automobilistico, che si sposta da “innovazioni in singole tecnologie” a “sinergia ed efficienza ecosistemica”, Geely sta collaborando con partner tecnologici nell’ecosistema come StepFun e Qianli Technology per creare un punto di riferimento per la cooperazione tecnologica “AI + Auto”. Queste collaborazioni coprono aree come l’ottimizzazione dei modelli, la definizione dei prodotti e lo sviluppo di software e hardware, costruendo un sistema di innovazione collaborativa che abbraccia l’intera catena.

La potenza di calcolo, gli algoritmi e i dati sono i “tre motori principali” dell’intelligenza artificiale, e Geely ha raggiunto una leadership completa in tutte queste aree. In termini di potenza di calcolo, Geely, insieme ai suoi partner nell’ecosistema tecnologico come StepFun, Qianli Technology, DreamSmart e Geespace, ha istituito l’unica “Intelligent Vehicle Compute Alliance” al mondo – il Xingrui Intelligent Data Center 2.0. Con una potenza di calcolo combinata di 23,5 EFLOPS, Geely mantiene saldamente la posizione di leader tra i costruttori automobilistici cinesi.

Per quanto riguarda gli algoritmi, il sistema di grandi modelli AI Xingrui di Geely ha raggiunto una profonda integrazione con modelli multimodali di grandi dimensioni come quelli di StepFun. In ambito dati, Geely ha accumulato 10 trilioni di punti dati tokenizzati e 40 miliardi di dati verticali relativi all’automotive, fornendo il “combustibile” fondamentale per l’addestramento di grandi modelli e aumentando significativamente il limite superiore delle loro “capacità cognitive.”

Grazie alla forte spinta di questi tre motori principali dell’AI, Geely ha sfruttato tecnologie AI come l’apprendimento end-to-end, l’architettura di apprendimento del veicolo (VLA) e i modelli mondiali per lanciare il sistema di assistenza alla guida intelligente Qianli Haohan. Questo sistema offre un’esperienza di mobilità intelligente sicura per tutti gli scenari agli utenti. Secondo CHEN Qi, Chief Scientist of Autonomous Driving presso Geely Holding Group e Vice Presidente di Zeekr Technology Group, nel quarto trimestre di quest’anno, Qianli Haohan implementerà una nuova architettura tecnica orientata a L3, un modello di base WM+ basato su cloud e un modello di sicurezza adversarial end-to-end VLA+ a bordo veicolo. Questi progressi consentiranno all’AI di allenare l’AI e all’AI di verificare l’AI.

Attualmente, Geely è diventata l’auto costruttore con la più ampia adozione di agenti AI integrati nei veicoli e il pioniere nella produzione di veicoli alimentati dall’intelligenza artificiale. I risultati tecnologici delle tecnologie AI di Geely, come il sistema di assistenza alla guida intelligente Qianli Haohan nel dominio della guida, il Thunderbolt AI Hybrid 2.0 nel dominio del powertrain, il telaio digitale AI nel dominio del telaio e l’architettura AI intelligente nel dominio della piattaforma, sono tutti in produzione di massa. Queste innovazioni offrono un’esperienza di mobilità intelligente e sicura senza precedenti agli utenti.

LI Chuanhai, Vice Presidente di Geely Auto Group e Direttore del Geely Automotive Research Institute, ha dichiarato: “Geely è entrata nel campo dell’AI precocemente e ha sviluppato rapidamente le sue tecnologie. Le nostre tecnologie AI sono state ampiamente applicate e hanno subito una trasformazione significativa. Non siamo solo l’azienda che ha effettuato la transizione più rapida dai veicoli tradizionali verso l’intelligenza incorporata, ma ci impegniamo anche a guidare l’AI affinché diventi uno strumento potente per il progresso umano. Nella prossima fase, Geely costruirà un’architettura tecnica incentrata su ‘interazioni più rapide + pensiero più profondo’, evolvendo l’AI da semplice strumento di esecuzione a assistente intelligente capace di gestire compiti complessi. A quel punto, ogni veicolo Geely diventerà un punto di connessione fisica, aiutando gli utenti a connettersi con l’immenso universo dell’AI. Geely aspira anche a trasformarsi da costruttore automobilistico a una delle più grandi aziende di robotica in Cina e, potenzialmente, nel mondo.”

