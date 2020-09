Accademia Musicale Yamaha: Riapertura in sicurezza, lezioni dimostrative gratuite per tutto il mese di settembre

Condividi

«Riprende l’attività nelle due sedi dell’Accademia Yamaha di Caserta e San Nicola la Strada». A comunicarlo è la direttrice Mena Santacroce che aggiunge: «Già dal mese di giugno, quando i corsi sono ripartiti dopo la chiusura per l’emergenza Covid, le due strutture si sono adeguate ai parametri di sicurezza previsti attuando un rigido protocollo interno apprezzato dalle famiglie e dai docenti».

Le due sedi propongono corsi di musica, strumento e canto con docenti esperti nella didattica, che guidano gli allievi nella scelta del percorso più adeguato alle proprie potenzialità e alle proprie aspettative. Presso le due sedi, inoltre, è possibile conseguire certificazioni internazionali Yamaha, Trinity, Rockschool e percorsi pre-accademici in convenzione con il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Martucci di Salerno.

Punti di forza delle due sedi sono da sempre i corsi di musica su tastiera per bambini a partire dai 3 anni e il percorso di musica per bambini dai 18 ai 36 mesi. Quindi, corsi per tutti gli strumenti e canto con laboratori di solfeggio, ascolto guidato, composizione, musica d’insieme. «Siamo molto contenti – sottolinea la direttrice Santacroce – di riattivare le nostre attività, abbiamo bisogno di riprenderci la nostra vita un pezzetto per volta con tutte le precauzioni che un atteggiamento consapevole ci impone. Come diceva Bach, “la musica aiuta a non sentire il silenzio che c’è fuori”. E noi con forza vogliamo ritornare a far risuonare le nostre aule, le nostre case, le nostre anime, la nostra vita con le note della nostra bella musica. Abbiamo tante idee per nuovi laboratori, eventi, ma li presenteremo tenendo conto della nuova situazione relativa a distanziamento e norme di sicurezza che siamo tenuti a rispettare».

In entrambi le sedi è possibile frequentare corsi di strumento secondo la metodologia Yamaha che da anni è sinonimo di corsi di grande qualità, di corsi adeguati alle diverse fasce di età con docenti abilitati e costantemente aggiornati. Quest’anno la Yamaha si avvale di un riconoscimento che le dà ancora più prestigio. È da pochi giorni, infatti, che la Yamaha è ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione (Miur), come Ente Accreditato per la formazione.

La direttrice conclude: «Finalmente ora la Yamaha è nel posto che merita e che le compete. Io e lo staff docenti siamo pronti ad accogliere tutti e a valutare insieme il percorso più adatto dando la possibilità di fare delle lezioni dimostrative gratuite a chi lo richiedesse per tutto il mese di settembre». Per info: sede San Nicola la Strada alla via Napoli 8 – 0823/422193, sede Caserta alla via Caduti sul Lavoro 110 – 0823/325824 cell. 340-8415884

