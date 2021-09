Accademia musicale Yamaha, al via i corsi di educazione musicale a Caserta e San Nicola la Strada

Condividi

Sono tre i corsi junior dell’Accademia musicale Yamaha di Caserta e San Nicola la Strada diretta da Mena Santacroce. “Le avventura di Tobi”, Music Wonderland e Primary.

Il Sistema Yamaha di Educazione Musicale consiste in un programma didattico dedicato ai bambini in età prescolare e scolare. Il programma si basa su di un approccio educativo che enfatizza la creatività che ciascun bambino è in grado di esprimere suonando e componendo musica.

I bambini in età prescolare sono i più pronti e ricettivi ad apprendere attraverso l’udito e, pertanto, a sviluppare le abilità di orecchio musicale. Sono in grado di memorizzare tutti i suoni e le parole che ascoltano per la prima volta. Se hanno perciò un contatto con la musica mediato dall’ascoltare, dal cantare e dal suonare, proprio in quel periodo della loro vita, acquisiscono solide e bilanciate capacità e competenze musicali.

*Corso Yamaha Baby Music – Le avventure Musicali di Tobi è rivolto ai bambini dai 18 ai 36 mesi. Questo corso supporterà con forza lo sviluppo della capacità linguistica dei bambini. Ma non solo ovviamente. Le attività proposte, infatti, uniscono ascolto, canto, musica, linguaggio, esperienze corporee e visive, consentendo così ai piccoli di sperimentare percezioni sensoriali diverse.

* Music Wonderland per bambini di 3 anni. In perfetto stile Yamaha, anche durante il Music Wonderland vengono stimolate fantasia e creatività: si tratta di un corso divertente e coinvolgente, basato su esercizi che vengono percepiti come momenti di gioco, inseriti in storie trascinanti e ricche di emozioni.

* Primary per bambini a partire dai 4 anni di età.

La direttrice Santacroce ricorda: «Quest’anno la lezione dimostrativa di prova per il corso Music Wonderland della Yamaha su tastiera per bambini di 3 anni sarà tenuta on line per tutti i genitori interessati dalla responsabile didattica della divisione scuola della Yamaha Roberta Ferrari. Il primo incontro lo terrà il 16 settembre. Il secondo è invece in programma per il 18».

Le sedi dell’Accademia sono a Caserta alla via Caduti sul Lavoro 110 e a San Nicola la Strada alla via Napoli.

