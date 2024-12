Academy Dance, con Ale Pannone musical e red passion augurano buon Natale in danza

1 minuto di lettura

La danza come armonico modo per augurare buone feste, lanciando messaggi incentrati sul valore della famiglia e sul mondo delle donne come perno dell’amore e della vita. L’ Academy Dance di Alessandro Pannone ha presentato il 12 dicembre, il musical ‘Mary Poppins’ e lo spettacolo ‘Red Passion’, coinvolgendo tutti gli allievi dell’Accademia in un gioioso, intenso, vibrante show danzato su musiche da colonna sonora.

Con il supporto dei docenti Fatima Ziccardi (Hip Hop ed Hells), Alexandra Bassolino (Modern Contemporary), Alessia Irritato (Danze latine), Marianna Esposito (Danza Classica), Marika Paribello (Danza gioco), il direttore artistico dell’Accademia e dello show presentato all’Alma Club, ha inteso prepararci alla magia del Natale, facendo rivivere l’allegria della storia della famiglia Banks, attraverso canzoni che hanno coinvolto i bambini in coreografie e sfilate che hanno regalato importanti lezioni sulla gentilezza e sull’importanza della famiglia.

Insieme agli studenti del primo e secondo corso, assoli ed esibizioni curate dal terzo e sesto corso, hanno presentato in modo ampio e profondo, emozioni e dinamiche che rappresentano eleganza, sensualità e forza della donna. Il rosso, colore natalizio, è stato declinato in Red Passion come una emozione attraverso la quale ogni donna racconta la sua vita con autenticità.

Alessandro Pannone ha così avvicinato ai grandi temi le sue danzatrici, educandole a danzare con senso di responsabilità e consapevolezza, sia della propria arte che del proprio corpo o della propria indole. Così ha raccontato il percorso di crescita di una giovane donna, impegnata in una continua connessione con se stessa, col mondo e con la realizzazione dei sogni.

Il grande show della Academy Dance è diventato una palestra delle emozioni, in cui agli allievi sono stati consegnati anche doni e borse di studio, in occasione del Natale.

Con Alessandro Pannone ancora una volta la danza si è riempita di significato, prefiggendosi il nobile obiettivo di comunicare valori, perché la danza è cerchio che unisce, ed Alessandro Pannone non lo dimentica mai. In un clima di convivialitá il direttore e coreografo mette insieme tante sinergie ed umanità, interpretando con uno spettacolo che lascia senza fiato, il vero spirito del Natale che sull’amore erge la sua dolce casa.

