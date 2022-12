Condividi

Il 6, 7 e 8 gennaio al Centro Sociale di Salerno

Salerno inaugura il 2023 celebrando l’amore per la danza. Il 6, 7 e 8 gennaio il Centro Sociale di Via Vestuti ospiterà la settima edizione del consueto winter campus tersicoreo About Dance…la danza che vuoi! Il direttore artistico della kermesse Carmine Landi ha ideato per questa nuova edizione una speciale tre giorni di formazione e divertimento dedicata alla sesta arte e impreziosita dalla magia delle Luci d’artista della città. Grazie agli stage tenuti da Maestri di chiara fama nazionale e internazionale, i tantissimi giovani danzatori, provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero, avranno l’opportunità di migliorare la propria tecnica e perfezionare il proprio stile artistico.

Il programma didattico sarà scandito dalle lezioni dei Maestri: Cristina Amodio, Rosario Cardettino, Marco Auggiero, Antonella Laezza, Roberto Scortecci, Peppe Mingione, Angelo V. Egarese, Roberto Scortecci, Noemi Sarcinella e Alessia Landi.

La giornata conclusiva si terrà domenica 8 gennaio con il concorso internazionale che animerà il palco dell’Auditorium del Centro Sociale, alla presenza della giuria composta dai Maestri: André De La Roche, Kristina Grigorova, Mauro Astolfi, Verena Filippini e Alessia Landi che assegneranno premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro in borse di studio totali e parziali.

Il concorso è aperto a solisti, passo a due/trio, gruppi, gli stili di danza ammessi alla competizione sono classico e neoclassico, contemporaneo, moderno, hip hop, special show e composizione coreografica quest’ultima dedicata al lavoro dei coreografi, una vetrina per presentare il proprio stile e mostrare la propria idea coreutica. Saranno tre le categorie in gara: Children, Junior, Senior.

I primi tre classificati di ogni sezione e categoria, saranno premiati con Coppa e Borse di Studio, dal quarto classificato in poi saranno premiati con Borse di Studio. Inoltre, nelle diverse sezioni e categorie, saranno assegnate le medaglie “TALENTO” e i premi speciali: “INNOVAZIONE”, “ENERGIA”, “INTERPRETAZIONE”, “MUSICALITÀ”, “PRESENZA SCENICA”. Ai Coreografi sarà assegnata la targa “TOP CHOREOGRAPHER” e alle scuole il Premio “inSCENA

Infine, alla miglior esibizione con l’idea coreografica nel suo complesso ed il totale più alto dei voti, indistintamente dalla sezione e dalla categoria, sarà assegnato il prestigioso Trofeo “ABOUT DANCE“.

INFO UTILI

www.aboutdance.it

Partner dell’evento: DADA marketing e comunicazione

Media partner: Radio Bussola 24