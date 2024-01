Condividi

L’abbigliamento da running maschile è fondamentale per ottimizzare le prestazioni, la comodità e la sicurezza durante l’allenamento o le gare in ogni stagione dell’anno. Sia che tu sia un principiante che inizia a correre o un corridore esperto che cerca di migliorare costantemente, la scelta dell’outfit giusto è essenziale per affrontare le condizioni climatiche mutevoli e garantire il massimo comfort durante la corsa.

Passiamo al dunque e vediamo i principali capi dell’abbigliamento da running per uomini, offrendo consigli pratici e suggerimenti su come selezionare gli indumenti e gli accessori ideali per ogni stagione.

Come vestirsi per il running in inverno

Nei mesi più freddi, l’abbigliamento di un runner diventa essenziale, con tessuti termici, impermeabili e resistenti al vento che forniscono protezione contro il freddo, la pioggia e l’umidità. Un consiglio prezioso è quello di vestirsi a strati, in modo da poter facilmente aggiungere o togliere uno strato in base alle mutevoli temperature lungo il percorso.

Ecco una lista dei capi d’abbigliamento maschili indispensabili per affrontare una corsa invernale:

maglie running da uomo a manica lunga Maglia termica. Questo primo strato è essenziale per il running invernale, specialmente su sentieri di montagna o durante gare e allenamenti notturni. Come puoi vedere in molti cataloghi online, lesono realizzate con tessuti che isolano dal freddo, ma sono anche traspiranti per mantenere la pelle asciutta, garantendo comfort e protezione.

Intimo sportivo. Spesso trascurato ma altamente importante, l’intimo sportivo ha proprietà isolanti eccezionali. Le calzamaglie maschili forniscono un leggero sostegno e compressione, contribuendo a mantenere il calore corporeo, migliorare la circolazione sanguigna e l’ossigeno ai muscoli.

Giacca antivento. Per gli allenamenti invernali, una giacca antivento impermeabile e traspirante è fondamentale. Le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente, soprattutto in montagna. È consigliabile portare con te una giacca leggera che può essere facilmente ripiegata e inserita nello zaino. Una giacca con cappuccio è importante per proteggere gli occhi e la testa da piogge improvvisi, meglio se in Goretex, noto per la sua impermeabilità e traspirabilità.

La scelta dei pantaloni può variare a seconda del percorso scelto e delle preferenze personali. Per le corse più lunghe o tratti di camminata, pantaloni tecnici comodi con tasche possono essere la scelta migliore. Per corse più veloci o di durata più breve, molti runner preferiscono pantaloni aderenti e compressivi per migliorare le prestazioni. Pantaloni con fondo aderente aiutano a prevenire l’attrito con le scarpe e il terreno circostante, riducendo il rischio di impigliarsi su rami e pietre. Per temperature più rigide, i pantaloni foderati in pile mantengono il corpo caldo e favoriscono la traspirazione.

Come vestirsi per il running in estate

Per le corse estive, è essenziale selezionare abbigliamento altamente traspirante, in grado di assorbire il sudore, favorire la ventilazione e mantenere il corpo asciutto.

T-shirt. Le magliette, le canottiere e i top senza maniche sono ideali per le giornate più calde, consentendo all’aria di entrare in contatto con la pelle per una migliore regolazione termica. È consigliabile optare per modelli estremamente traspiranti e a rapido asciugamento per evitare che il corpo si raffreddi durante le pause o nelle zone più ombreggiate e fresche del sentiero.

Intimo tecnico. Anche durante i periodi caldi, è importante scegliere l’intimo adatto, come pantaloncini realizzati con tessuti naturali e/o sintetici che garantiscono traspirabilità, asciugatura rapida e riducono la formazione di batteri e irritazioni cutanee.

In particolare per i percorsi in montagna, dove le temperature non superano i 25 gradi, è consigliabile includere nello zaino una giacca antivento leggera o uno smanicato. Questi capi possono anche essere utilizzati per tenere a portata di mano oggetti essenziali per la corsa, come la mappa, la torcia e lo smartphone. Molte giacche e smanicati sono dotati di scomparti speciali per borracce e piccole tasche per l’idratazione, rendendoli comodi per rifornirsi durante le corse estive.

Sia che preferisci pantaloni corti o lunghi, aderenti o larghi, è importante che abbiano proprietà elastiche e siano anti-sfregamento per consentire una corsa confortevole anche per molte ore. Molti runner optano per pantaloncini corti e larghi da indossare sopra pantaloncini aderenti per prevenire l’irritazione delle cosce. Altrimenti, è possibile scegliere pantaloni con slip in rete per una traspirabilità ottimale e un attrito minimo.

Gli extra da non trascurare nel guardaroba del runner

Ora che hai compreso come selezionare l’abbigliamento ideale per il running in tutte le stagioni, è giunto il momento di completare il tuo outfit con accessori essenziali che saranno utili durante ogni sessione di corsa.

Uno di questi accessori imprescindibili è lo scaldacollo, versatile tutto l’anno: durante l’inverno, ti proteggerà efficacemente dal freddo, mantenendo al caldo il collo e la gola, mentre in estate può essere indossato come una fascia per difendere la testa dai raggi solari diretti.

Un altro accessorio fondamentale è un cappello, preferibilmente impermeabile e realizzato in tessuto leggero, in modo da offrire protezione per gli occhi sia dal sole che dalla pioggia, garantendo sempre una buona visibilità del percorso.