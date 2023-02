AA&S Centro Ester senza avversari, anche il Saviano si arrende a Barra

Condividi

AA&S Centro Ester 87

Tiger Saviano. 77

Parziali: 24/25; 27/20 (51-45); 19/16 (70-61); 17/16

AA&S Centro Ester: Cozzolino – Alaia – Coppola – Alaimo 21-Tredici 22-Romano 6- Fiore 15- Riccardi – Conforto 8- Barone 8- Ostricaro 7- Pecchia. All.re Monteleone F. Ass. Amoroso E.

Tiger Saviano: Lo Regio 16- Cremato 10-Rea 26- Perretta R. 2-Mascolo 9 – Marchese 11-De Falco 3- Tamburrino – Manzo – Policastro – Perretta G.- Beracca . All.re Levano A. Ass. Mollo C.

NAPOLI – Prosegue la stagione trionfale dell’AA&S Centro Ester. Anche il Tiger Saviano si arrende allo strapotere del quintetto di coach Monteleone che si impone di dieci punti nella gara casalinga terminata con il punteggio di 87-77.

Saviano ha fatto tutto il possibile. Ha iniziato bene la partita finendo addirittura in vantaggio il primo quarto terminato con il punteggio di 24-25. Ad iniziare a creare la forbice finale è stato quello che è accaduto nel secondo quarto. Alaimo, Tredici e compagni si sono dati da fare per mettere a segno un bottino di punti convincente che fissa il punteggio sul 27-20 per complessivi 54-45.

Nel resto della gara l’AA&S non si limita ad amministrare. Si fanno notare anche Conforto, Barone e Fiore che chiuderà in doppia cifra. I dieci punti di distacco testimoniano la superiorità di una capolista che sta scrivendo da sola la storia di questo girone del campionato di serie D maschile. Applausi anche per il savianese Rea che risulterà il miglior realizzatore della serata con 26 punti.