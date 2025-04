A4, tir perde bobine metalliche: 20 km di coda in autostrada

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Supera i 20 chilometri la coda che si è formata sull'autostrada A4, in direzione Trieste, in seguito allo spostamento di carico che ha interessato un mezzo pesante, nei pressi di Vigonza, in provincia di Padova. Il tir, che trasportava bobine metalliche, è rimasto fermo in avaria proprio sulla corsia centrale poco prima delle 17.30 di oggi rallentando il traffico che procedeva in direzione Trieste e Venezia, già intenso per la giornata prefestiva del 1° Maggio. Sul posto sta intervenendo il personale di Cav (Concessioni autostradali venete) con il soccorso stradale speciale per le complesse operazioni di recupero del carico come anche del mezzo pesante. Al momento tutto il traffico è incanalato nella sola corsia di sorpasso, l'unica su tre che è aperta. —[email protected] (Web Info)

