A2a: approvato bilancio 2024, incremento dividendo del 4,4% e piano azionariato diffuso

(Adnkronos) – L'assemblea degli azionisti di A2a ha approvato il bilancio del 2024 con il 99,97% di voti favorevoli. Luce verde anche al piano di azionariato diffuso di A2a per il triennio 2025-2027 e al dividendo di 0,10 euro per azione, un incremento del 4,4% rispetto al 2023, da mettere in pagamento dal 21 maggio 2025 (data stacco cedola n. 28 il 19 maggio 2025) e record date il 20 maggio 2025. Il piano di azionariato prevede l'assegnazione, senza alcun esborso economico, agli aderenti (personale assunto con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato) di azioni ordinarie del Gruppo per un valore di 1.500 euro nel triennio e sarà realizzato tramite l'utilizzo di azioni proprie riacquistate. L'assemblea ha poi autorizzato, previa revoca della deliberazione di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea ordinaria del 24 aprile 2024, l’organo amministrativo a effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie. Il numero massimo complessivo di azioni proprie di volta in volta acquistabili e detenibili da A2a e dalle sue controllate è fissato in 313.290.527, pari alla decima parte delle azioni che formano il capitale sociale; le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verranno effettuate per perseguire finalità connesse alla gestione corrente e a progetti industriali coerenti con le linee strategiche che il Gruppo intende perseguire. —[email protected] (Web Info)

