A Villa Domi l’ultimo brindisi per coronare un anno di successi

Sono molteplici gli eventi che si sono svolti e si svolgeranno a Napoli per le festività e per concludere questo 2022 ,ma villa Domi e il suo Patron Domenico kontessa ha pensato al format ” L’ultimo brindisi ” e si svolgerà il 29 dicembre .

La struttura dei Colli Aminei chiude così un annata densa di appuntamenti che in più occasioni ha accolto volti noti della musica e dello spettacolo sino a giungere allo scorso 22 dicembre ospitando nientemeno che io Ct della nazionale di calcio Roberto Mancini .

Per il brindisi di fine anno , il Patron Domenico kontessa e il direttore artistico Ugo Autuori hanno pensato a un evento abbinato alla rivista settimanale e storica dell’editoria Italiana Novella 2000. Presenzieranno all’evento il direttore della testata Roberto Alessi , Beppe Convertini , Alex Belli che non sarà solo ma ad accompagnarlo ci sarà Delia Duran che presenterà ai presenti il calendario 2023 del mensile For Men.