A VERONA LA SCUOLA SEGALA ACCENDE I SOGNI OLIMPICI E PARALIMPICI CON MILANO CORTINA 2026 E FILMMASTER

4 minuto di lettura

Condividi

Verona, 1° dicembre 2025 – Organizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, nell’ambito dell’Education Programme Gen26, in collaborazione con il plesso Segala dell’IC 8 Centro Storico di Verona e Filmmaster, l’evento “Cerimonia a Scuola: la Segala verso Milano Cortina 2026” ha rappresentato un ponte ideale tra scuola, Olimpiadi e Paralimpiadi.

Un’iniziativa nata per celebrare i valori universali dell’Olimpismo e del Paralimpismo proprio nella città, Verona, che ospiterà un’altra storia leggendaria nel celebre anfiteatro romano del 30 d.C.

L’Arena di Verona sarà, infatti, il palcoscenico della Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali (22 febbraio 2026) e della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali (6 marzo 2026). I due eventi, prodotti da Filmmaster, regaleranno uno spettacolo mozzafiato, rendendo i Giochi di Milano Cortina 2026 indimenticabili. Mai prima d’ora una Cerimonia Olimpica e Paralimpica aveva trovato casa in un monumento patrimonio dell’Umanità: l’Arena di Verona diventa così un palcoscenico senza eguali. Un gesto che unisce sport, arte e cultura e che promette di consegnare alla città un’eredità viva e duratura.

Un percorso educativo e creativo

Pensato per avvicinare studentesse e studenti ai valori Olimpici e Paralimpici in vista dei Giochi, l’appuntamento odierno si inserisce nel progetto Milano Cortina 2026 nelle Scuole, che porta il messaggio dei Giochi negli istituti italiani, coinvolgendo nuove generazioni con l’obiettivo di raccontare il viaggio verso le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026, trasmetterne il significato e testimoniare il ruolo dello sport nella formazione dei giovani. Lo spirito di squadra, l’impegno verso un obiettivo, l’inclusione e l’amicizia sono principi universali che trovano applicazione ben oltre l’ambito sportivo.

Il programma della giornata

L’incontro è iniziato con un racconto emozionale sulle Olimpiadi, Paralimpiadi e sui Giochi di Milano Cortina 2026 a cura del team Education Gen26. A seguire Alfredo Accatino, Presidente di Filmmaster, e il suo team, hanno guidato studentesse e studenti alla scoperta della storia delle grandi Cerimonie, con video e testimonianze, da esperienze pregresse al dietro le quinte odierno. Infine, i bambini e le bambine hanno acceso simbolicamente la Torcia con i propri sogni, cantato l’Inno di Milano Cortina 2026 “Fino all’Alba” di Arisa, realizzato disegni sul tema Tregua e Pace che diventeranno cartoline per gli atleti, condiviso il motto Olimpico “Citius, Altius, Fortius – Communiter” in più lingue, e intonato insieme l’Inno di Mameli e l’Inno alla Gioia.

Le dichiarazioni

“Questo progetto nasce dalla volontà di unire il lavoro educativo di Gen26 con la dimensione artistica e creativa delle Cerimonie di Milano Cortina 2026. Grazie alla collaborazione con Filmmaster possiamo offrire agli studenti un’esperienza che supera la semplice attività scolastica, trasformandosi in un dialogo tra valori Olimpici e Paralimpici e linguaggi espressivi che anticipa lo spirito dei Giochi. Verona, che sarà teatro delle Cerimonie Olimpiche e Paralimpiche, ha accolto oggi bambine e bambini in un’anteprima dell’atmosfera dei Giochi: con Gen26 portiamo nelle scuole italiane un messaggio di inclusione, pace e partecipazione, rendendo i giovani parte integrante del cammino verso Milano Cortina 2026” ha spiegato Domenico De Maio, Education & Culture Director della Fondazione Milano Cortina 2026.

La collaborazione con Filmmaster ha permesso di integrare elementi performativi e linguaggi creativi, avvicinando studentesse e studenti all’immaginario e alle atmosfere che caratterizzeranno i prossimi Giochi.

“Portare la magia delle Cerimonie dentro una scuola significa restituire ai ragazzi ciò che, in fondo, è l’origine di ogni grande evento: lo stupore. Le Cerimonie non nascono mai solo da scenografie o tecnologie, ma dall’immaginazione. Oggi, alla Scuola Segala, abbiamo visto da vicino quanto i sogni dei più giovani possano diventare visioni potenti, capaci di parlare di pace, di inclusione, di coraggio. Milano Cortina 2026 non sarà soltanto un appuntamento sportivo, ma un racconto collettivo, e Verona — con la sua Arena — ne sarà il cuore simbolico. Con Filmmaster abbiamo voluto mostrare ai bambini e alle bambine che dietro ogni Cerimonia c’è un messaggio universale e che anche loro possono esserne parte. L’entusiasmo con cui hanno acceso la Torcia dei loro sogni ci ricorda perché facciamo questo lavoro: perché il futuro dei Giochi appartiene a chi sa guardare lontano” ha dichiarato Alfredo Accatino, Presidente di Filmmaster e Artistic Director della Cerimonia di Chiusura Olimpica e della Cerimonia di Apertura Paralimpica di Milano Cortina 2026.

La Scuola Segala ha già aderito ai progetti OVEP, I’mPOSSIBLE e ricevuto il label Gen26, massimo riconoscimento del Programma Education, che Milano Cortina 2026 porta nelle scuole per diffondere concetti come rispetto, inclusione, determinazione, amicizia e coraggio.

Il Dirigente scolastico, dott.ssa Eleonora Baratto “l’iniziativa odierna rappresenta per la nostra scuola un momento di grande valore educativo e civico. Vedere i nostri studenti partecipare con entusiasmo a un percorso che intreccia cultura, sport e cittadinanza attiva conferma quanto la scuola possa essere un luogo di crescita autentica, capace di preparare i giovani a riconoscere e vivere i valori dell’inclusione, del rispetto e della collaborazione. La vicinanza ai Giochi di Milano Cortina 2026 offre loro un’occasione unica per comprendere la portata simbolica dello sport come linguaggio universale.”

Un legame tra giovani e grandi eventi

Grazie alla sinergia tra Fondazione Milano Cortina 2026, Filmmaster e Scuola Segala, l’iniziativa ha avvicinato i più giovani al percorso verso i Giochi, rendendoli protagonisti di un’esperienza educativa e simbolica che vedrà Verona trasformarsi in un palcoscenico diffuso di arte ed emozione.

FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026

L’obiettivo della Fondazione Milano Cortina 2026, in accordo con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), il Comune di Milano e quello di Cortina d’Ampezzo, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, le Province autonome di Trento e Bolzano, è quello di pianificare, organizzare, finanziare e realizzare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina nel 2026. Istituita il 9 dicembre 2019, la Fondazione Milano Cortina 2026 è guidata dal Presidente Giovanni Malagò e dal CEO Andrea Varnier.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.