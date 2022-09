A Venezia ogni occasione è ottima per far parlare di sé, così è stato per Sonila Velja

Condividi

Da make up artist impegnata nel duro lavoro per preparare le guests, a regina del Red carpet per la prima del film di Paolo Virzì, Siccità . Sonila Velja sembra che non se lo sia fatto dire due volte e mentre intenta nel suo lavoro, gli arriva l’invito speciale al quale è difficile dir di no.

“È stata una esperienza unica, inaspettata e sfido chiunque nel dire il contrario” .