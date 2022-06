A Telese Terme il Festival delle Culture

Condividi

Lunedì 20 giugno, in occasione della Giornata internazionale del rifugiato, il comune di Telese Terme in collaborazione con la cooperativa Solidarci, la pro Loco Telesia e la cooperativa social Lab promuove il “Festival delle Culture”.

Un evento unico nel suo genere, che consentirà ai partecipanti di scoprire il progetto SAI, di parlare di integrazione e di accoglienza, vivendo un’occasione di scambio culturale.

Si partirà con le “storie di accoglienza” con la partecipazione di Filomena Grimaldi, la nostra libraia della Libreria Controvento.

Si ci sposterà poi attraverso i cinque contenti, facendo un salto tra le culture di altri paesi, per poi concludere con il dram circle e la musica multietnica di Peppe Sannino.

“SAI : voce del verbo accogliere” questo è il nostro motto.

“Sono felice di questa occasione – xomme ta l’assessore Filomena Di Mezza – che consentirà di conoscere da vicino i volti e le azioni dell’accoglienza che ci vede impegnati quotidianamente. Speriamo di abbassare qualche barriera di indifferenza e pregiudizio per una integrazione reale e uno scambio culturale proficuo”.

“Telese Terme è città inclusiva e accogliente e lo ha sempre dimostrato – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -. Ringrazio quanti hanno voluto questo evento consentendo un ulteriore confronto per la crescita della nostra comunità”.