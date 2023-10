A Sorrento la 46^ Edizione delle Giornate Professionali di Cinema: già annunciata, tra i premiati, la rivelazione Valentina Romani

Condividi

Al via gli accrediti per la manifestazione.

Si svolgerà a Sorrento dal 28 novembre al 1° dicembre, presso l’Hilton Sorrento Palace (Via S. Antonio, 13), la 46^ Edizione delle Giornate Professionali di Cinema nella nuova veste “Enforcement”, il principale appuntamento professionale dell’industria cinematografica organizzato dall’ANEC in collaborazione con l’ANICA, con il sostegno della Direzione generale cinema e audiovisivo, del Comune di Sorrento, SIAE e Cinecittà Luce; partner tecnologico dell’evento Cinemeccanica.

La manifestazione si svolge in una fase di consolidamento del mercato, che ha vissuto la migliore estate di cinema, riunendo esercenti, distributori, produttori, autori, giornalisti e istituzioni di filiera per presentare l’offerta cinematografica del 2024, annata cruciale per la frequentazione delle sale cinematografiche in tutto il mondo, con listini ricchi di titoli di grande richiamo per ogni tipologia di pubblico: i contenuti presentati a Sorrento dimostreranno il ruolo fondamentale dei cinema, momento imprescindibile di aggregazione sociale e condivisione.

Le “Giornate Professionali di Cinema” sono caratterizzate da un fitto programma di iniziative, dalla partecipazione di registi, autori, attori e naturalmente dalle anticipazioni della prossima stagione cinematografica: anteprime, convention, trailer e presentazione dei film.

Numerosi i seminari e tavole rotonde sui temi di attualità del mercato, dalla conversione green delle sale cinematografiche alla centralità della formazione delle nuove generazioni, dal focus sull’andamento del mercato con la migliore estate di sempre al confronto con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo sui sostegni al settore.

Già delineata l’area espositiva del Trade Show, la vetrina più completa del mercato cinema.

La manifestazione, come di consueto, coinvolgerà la città di Sorrento a partire dall’inaugurazione di domenica 26 novembre, con anteprime gratuite per il pubblico, fino a venerdì 1° dicembre, fino a quattro matinée di proiezioni e masterclass per le scuole del territorio, alla presenza di registi e attori.

Giovedì 30 novembre, nella Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace, verranno consegnati i Biglietti d’Oro ANEC, i prestigiosi riconoscimenti assegnati ai campioni d’incasso della stagione e alle sale cinematografiche, e le Chiavi d’oro a registi, sceneggiatori e interpreti delle produzioni italiane campioni d’incasso.

I Premi ANEC ai talenti emergenti hanno già una prima vincitrice: Valentina Romani, interprete nel film Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti oltre che protagonista della serie televisiva di successo Mare fuori.

Sarà possibile accreditarsi a partire dal 5 ottobre sul sito www.giornatedicinema.com