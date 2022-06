A Scisciano la selezione provinciale di Miss Italia

Condividi

Il Comune di Scisciano ha il piacere di ospitare una delle serate di selezione provinciale del concorso di Miss Italia 2022, con un’ospite speciale: Miss Italia in carica, la napoletana Zeudi Di Palma, eletta lo scorso febbraio. La reginetta 2021 farà anche parte della giuria, che sarà presieduta dal sindaco di Scisciano, Edoardo Serpico.

Grande vetrina quella che si prospetta per la città e soprattutto per l’intera comunità sciscianese che avrà così la possibilità di essere così sotto le luci della ribalta grazie ad un evento di considerevole portata. Presso il parcheggio di via Borzillo sarà allestito il palco con passerella per ospitare le circa 20 concorrenti che si contenderanno la possibilità di accedere alle fasi successive dello spettacolo, ovvero le Finali Regionali.

Le aspiranti miss dovranno compilare previamente un modulo sul sito ufficiale di Miss Italia e uno cartaceo direttamente in loco sabato. La prima fase di selezione prevede una sfilata in costume da bagno lungo la passerella e una presentazione generica davanti alla giuria, la quale chiederà alle candidate perché vogliono partecipare a Miss Italia. Per tante ragazze il concorso di bellezza è un modo per entrare a far parte del mondo dello spettacolo, tanto ambito.

Ore 21.00 inizio serata