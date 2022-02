A San Giovanni a Teduccio la produzione di serie Tv, film e intrattenimento targati Max Adv

Condividi

Sei studi televisivi, un reparto dedicato agli effetti speciali, sala regia, sala grafica, sala autori, una redazione giornalistica, camerini, sala trucco, commerciale. Il tutto in mille metri quadri di estensione.

E’ la nuova casa di Max Adv, un polo di produzione televisiva e informativa che guarda al futuro con la sede appena inaugurata in via Ferrante Imparato a Napoli.

Programmi televisivi e di informazione, studi di produzione con l’obiettivo di competere nei maggiori mercati e diventare un player di riferimento nell’industria audiovisiva.

Max Adv è attiva da vent’anni nel settore televisivo focalizzandosi, in particolare negli ultimi periodi, sulle serialità, intrattenimento, produzioni pubblicitarie e cinematografiche.

“La mia personale esperienza e quella di Max Adv – spiega Massimiliano Triassi, imprenditore e produttore televisivo – sono da sempre orientate a opere di spessore e di grande diffusione; grazie ai nuovi studi potremmo essere un punto di riferimento per l’audiovisivo regionale e non solo. Il nostro obiettivo è anche quello di aprire spazi informativi legati al territorio ed alle buone pratiche che in esso si realizzano. Abbiamo deciso di investire in anni di crisi perché solo in questo modo riteniamo che si possano affidare le sfide che il futuro ci pone davanti”.

Tra le ultime iniziative quella del portale Lanotiziaincomune.it con particolare attenzione alle good news regionali ed alle buone pratiche amministrative.