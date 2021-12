A S. Agata Dei Goti (BN) “Natale al borgo”. I commercianti portano in scena spettacoli, musica, arte e artigianato in uno dei borghi piu’ belli d’Italia

Condividi

Sant’Agata dei Goti (BN) – I commercianti si rimboccano le maniche e propongono un inteso cartellone in occasione delle festività natalizie al centro storico di Sant’Agata dei Goti, uno dei borghi più belli d’Italia, in collaborazione con Roberto D’Agnese per Omast Eventi.

I portoni e i cortili del centro storico si apriranno per svelare e raccontare segreti e meraviglie, attraverso i sapori, i suoni, i colori e i profumi di uno dei borghi più belli d’Italia. Un cartellone ricco di arte in un’atmosfera unica. Si comincia il giorno 8 dicembre con la performance corale di nove artisti di strada lungo le vie di Sant’Agata dei Goti con clown, giocolieri, soccer freestyle, bolle di sapone, danzatrici del fuoco, trampolieri. Il giorno 11 dicembre stage itineranti con performance e spettacolo finale, zampognari per le vie del paese, diretta live con Radio Punto Zero, il giorno 12 dicembre coro gospel Vocal Dreamers e il 18 dicembre la Wizdom Drum Band. Il giorno 19 dicembre le vie del centro storico saranno circondate dal suono magico degli zampognari. In tutte le date, compreso 20, 21, 22 dicembre, si terranno i mercatini di Natale.

Suggestioni, profumi e sapori della tradizione e tutti i colori del Natale accenderanno stradine e vicoletti abitati da botteghe artigianali e negozi retrò del centro storico di Sant’Agata dei Goti. Per diverse settimane, nei weekend e nei giorni di festa, nel centro storico troveranno spazio stand enogastronomici, allestiti esclusivamente in occasione della Festa dell’Olio, botteghe e vino locale per accogliere gli avventori, durante le manifestazioni artistiche in programma. Per informazioni è possibile collegarsi alla pagina Facebook dei commercianti di Sant’Agata dei Goti “Arti e mestieri al Borgo”.