A Pozzuoli un pomeriggio di degustazioni per l’hospitality grazie a Osteria Abraxas e caffè di terroir Bonacchi

Giovedì 23 ottobre Nando Salemme ospita nei Campi Flegrei un percorso sensoriale Slow Food dedicato a ristoratori, hotellerie e wine bar.

POZZUOLI (Na) – Sono i laghi Fusaro e d’Averno, nei Campi Flegrei, a fare da cornice all’Osteria Abraxas di Nando Salemme e della moglie Vanna, tra querce secolari e panorami suggestivi. Il locale è diventato nel tempo riferimento per la Guida Osterie d’Italia Slow Food 2025, è al vertice di 50 Top Italy 2025 ed è presente in tutte le guide di settore che contano: Carta dei vini dell’anno 2022, 2023, 2024; Guida Gambero Rosso Ristoranti d’Italia 2025; Guida Michelin 2025; Le Guide de L’Espresso 2025.

Ogni giorno gli chef Luigi e Castrese portano in tavola verdure e ortaggi freschi dell’orto e da oltre vent’anni Salemme è paladino dei valori Slow Food e dei piccoli produttori che, con dedizione e rispetto per la terra, custodiscono i saperi antichi e le pratiche sostenibili rifornendo Abraxas con passione e dedizione. Da questa attenzione per i prodotti che seguono la filosofia del “buono, pulito e giusto” è nata l’idea di un pomeriggio di degustazioni e analisi sensoriali in collaborazione con Fratelli Bonacchi caffè di terroir, membro della Slow Food Coffee Coalition.

Giovedì 23 ottobre dalle 15 alle 18 avrà luogo un evento aperto a tutti gli addetti del mondo Horeca che intendono comprendere come il caffè stia trasformando il concetto di ristorazione e stia diventando un nuovo strumento per creare appeal e vantaggi economici nel proprio business. Il benvenuto sarà dedicato alla preparazione con metodo filtro per poi andare alla scoperta della filiera agricola, del sistema Ten e del gioco del flavore. Gli ospiti saranno guidati dagli ambassador Andrea Neri e Leonardo Maggiori in partnership con It’s Caffè & Bistrot di Napoli.

Si tratta di un approccio agricolo ecologico e socialmente responsabile che passa attraverso la conoscenza profonda di piantagioni e farmer grazie all’organizzazione di tutte le filiere “dal seme alla tazza”. Nella filosofia di Bonacchi i baristi e i ristoratori diventano Aromateller, sommelier del caffè, e ne raccontano il flavore.

Ecco che l’analisi sensoriale si incrocia con il racconto delle ragioni profonde che hanno portato a ottenere un determinato caffè di cui si conoscono le vere origini, chi lo lavora, i metodi agricoli e di selezione, come viene trasportato e torrefatto, come dev’essere estratto e con quali tecniche per ottenere il miglior risultato in tazza. È proprio l’innovativo progetto Ten, che adotta una cialda in carta da 10 grammi di caffè (il 40% in più di dose classica), a garantire la migliore espressione del terroir in tazza, ovvero una perfetta estrazione per godere al meglio della soluzione espresso.

Nel percorso di degustazione dei caffè di terroir in cialda Ten garantiti dalla Slow Food Coffee Coalition ci saranno: Dona Elda (Honduras, Las Capucas, Finca Platanares, 100% Arabica Parainema, processo naturale); Don Pancho (Honduras, Las Capucas, Finca El Mirador, 100% Arabica Red Catuaì, processo naturale); Finca Alfolì (Honduras, Las Capucas, 100% Arabica Parainema, processo naturale); Finca Rio Colorado (Honduras, Las Capucas, Finca Umami 100% Arabica Parainema, Lempira, Obatà, metodo semilavato honey e naturale); Guji Hambela (Etiopia, Oromia, Villaggio Benti Nenka, 100% Arabica 74114, processo a fermentazione anaerobica 7-10 giorni).

Per informazioni e prenotazioni: Osteria Abraxas, via Scalandrone 15 – Pozzuoli (Na) – +39 327 69.98.839

