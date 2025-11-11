A Pokrovsk i russi avanzano nella nebbia, 300 soldati entrati nella città assediata

0 minuto di lettura

Condividi

La Russia intensifica gli sforzi per penetrare nella città di Pokrovsk. Kiev fa sapaere che i russi hanno approfittato delle avverse condizioni meteorologiche, in particolare della fitta nebbia, per penetrare a Pokrovsk, nella regione di Donetsk. Attualmente ci sono oltre 300 invasori in città. Come spiegato dalle forze aeree d’assalto, negli ultimi giorni le forze russe hanno intensificato gli sforzi per penetrare a Pokrovsk utilizzando veicoli leggeri. Ma le condizioni meteorologiche, in particolare la nebbia, riducono le possibilità di ricognizione aerea ucraina e di attacchi in terreno aperto.

Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”:

YouTube: https://bit.ly/3FqWppn

Spreaker: https://bit.ly/42g2ONG

Apple Podcasts: https://apple.co/3JE1OMi

Spotify: https://spoti.fi/40bpm0v

Amazon Music: https://amzn.to/40HVQ37

Audible: https://bit.ly/4370ARc

Adnkronos: podcast/adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.